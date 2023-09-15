Çin’de gayrimenkul geliştirme şirketi Sino - Ocean Group, offshore borçlarının ödemesini durdurdu

Çin'in en büyük 2'nci inşaat şirketi olan Sino-Ocean Cuma günü Hong Kong borsasına yaptığı açıklamada, "offshore borçlarının uygulanabilir bütünsel bir yeniden yapılandırmasını formüle etmeye tamamen kararlı olduğunu" söyledi.

Borsadaki sekiz dolar tahvilinin alım satımı bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacak olan Sino-Ocean'ın hisse senetleri erken işlemlerde %6,1'e varan bir düşüş yaşadı ve ardından yükselişe geçti.

Pekin merkezli oan Sino Ocean, Houlihan Lokey (China) Ltd. şirketini mali danışman ve Sidley Austin şirketini de hukuk danışmanı olarak atadı.

Sino-Ocean tarafından yapılan açıklamada, "Artan likidite baskılarına yanıt olarak, Grup alacaklılarıyla aktif diyaloglar içinde olmuş ve yükümlülüklerini proaktif bir şekilde yönetmeye çalışmıştır" denildi. Bu yıl şirketin "sözleşmeli satışlarda hızlı bir düşüş ve varlık elden çıkarmalarında artan belirsizlik yaşadığını ve çeşitli finansman faaliyetlerinde sürekli olarak sınırlamalarla karşılaştığını" da ekledi.