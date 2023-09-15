Çin MB,14 gün vadeli ters repo faizini düşürdü

Çin MB 14 günlük ters repo işlemlerinin faiz oranını yüzde 2,15'ten yüzde 1,95'e düşürürken, politika mekanizması aracılığıyla piyasaya 34 milyar yuan (4,67 milyar dolar) likidite enjekte etti.

Çin MB, bir yıllık orta vadeli borç verme kolaylığının (MLF) faiz oranını yüzde 2,5'te sabit tuttu ve MLF aracılığıyla 591 milyar CNY likidite enjekte etti.

Banka, Haziran ayında da 7 günlük ters repo faiz oranını düşürmüştü.

Merkez Bankası bugün 7 günlük ters repo faiz oranını değiştirmeyerek %1,80'de tutarken, piyasaya 105 milyar CNY likidite enjekte etti.