JPMorgan’dan faiz öngörüsü: ECB sıkılaştırma eğilimini sürdürecek

JPMorgan faiz stratejistlerine göre gelişmiş faiz piyasası, ECB'nin perşembe günkü toplantısından çıkacak politika faizi kararının yanı sıra BoE'nin atacağı adımlara odaklanmış durumda.

"ECB'nin verilere bağlı risk yönetimi yaklaşımını yinelemesini bekliyoruz, burada herhangi bir ek artış, enflasyon hedefinin yakınsamasında beklenen hıza göre kalibre edilecektir" değerlendirmesini yapan JPMorgan stratejistleri, baz senaryolarında ECB'nin faiz oranlarını değiştirmemesini, ancak sıkılaştırma eğilimini sürdürmesini, 25 baz puanlık bir artış riski ve açıkça bir duraklamaya işaret eden daha güvercin bir yorum beklediklerini vurguladılar.