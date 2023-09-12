Apara Gündem Fon yöneticilerine göre Fed'in faiz artırımları sona erdi
Giriş Tarihi: 12.9.2023 14:24

Fon yöneticilerine göre Fed'in faiz artırımları sona erdi

Fon yöneticilerine göre Fed’in faiz artırımları sona erdi

Bank of America'nın anketine katılan fon yöneticilerinin yüzde 60'ı Fed'in faiz artırımlarının sona erdiğine inanıyor.

Bank of America'nın Eylül ayı küresel fon yöneticisi anketine göre, ankete katılan fon yöneticilerinin yüzde 60'ı Fed'in daha fazla faiz artırmayacağına inanıyor.

Fed'in faiz artırımlarının sona erdiğini düşünen fon yöneticilerinin oranı Ağustos ayında yüzde 47 ve Temmuz ayında sadece yüzde 9 olmuştu.

BofA, "Geçtiğimiz 2 ay içinde, fon yöneticisi anketi yatırımcıları 'Fed'in işi bitmedi' diyen 9/10'dan 'Fed'in işi bitti' diyen 6/10'a kaydı" ifadelerini kullandı.

Ankete göre fon yöneticilerinin yüzde 38'i Fed'in ilk faiz indirimini 2024'ün ikinci yarısında, yüzde 36'sı ise ikinci çeyrekte yapmasını bekliyor.

Fed'in faiz artırımlarının bitmediğine inananların oranı ise Ağustos ayındaki yüzde 47'den yüzde 33'e geriledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fon yöneticilerine göre Fed'in faiz artırımları sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz