Rusya Dışişleri Bakanı’ndan Karadeniz Tahıl Anlaşması açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova'nın kendi tahıl ve gübresinin küresel piyasalara ihracatı için öne sürdüğü koşullar yerine getirildiği takdirde Karadeniz tahıl anlaşmasına 'aynı gün' geri döneceğini söyledi.

Yeni Delhi'de iki gün süren G20 zirvesine katıldıktan sonra basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Tahıl ve gübre ihracatımızın önündeki engellerin kaldırılması için gerekli tüm adımlar atıldığında, aynı gün 'Karadeniz insiyatifi'nin Ukrayna kısmının kolektif uygulamasına geri döneceğiz" dedi.

Ukrayna, tahıl anlaşmasını canlandırmak için Rusya'ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesi fikrine karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda 'umutsuz' olmadığını ve Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin bu konuyu görüşmeye devam edeceğini söyledi.