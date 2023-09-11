Arm halka arzda fiyat aralığını yükseltmeyi planlıyor

İngiltere merkezli çip dizayn şirketi Arm, halka arzda talep toplama için sunacağı fiyat aralığını yükseltmeyi planlıyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, SoftBank Group'un sahip olduğu Arm'nin halka arzına satılacak hisse miktarının 6 katı kadar talep geldiğini belirten kaynaklar, Arm'nin fiyat aralığını yükseltmeyi tartıştığını ancak henüz nihai kararın verilmediğini ifade ettiler.

Arm halka arzında fiyat aralığı 47-51 dolar olarak açıklanmış ve Şirket'in değerinin maksimum 54,5 milyar dolar olarak belirlenmesi öngörülmüştü.