Yabancıların gözdesi Türkiye olacak: Başkan Erdoğan 3 alana dikkat çekti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Hem yenilenebilir enerji hem de nükleer ve hidrojen yatırımlarında önemli adımlar atıyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, "OVP hem içerde hem de yurt dışında takdirle karşılandı. Dünya Bankasından yapılan açıklama bunu gösteriyor. 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketini eklediler. Yenileri de gelecektir" dedi.

G20 Liderler Zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemde yenilenebilir, nükleer enerji ve hidrojen yatırımlarına dikkat çekti. Erdoğan, OVP'nin verdiği güveni vurgulayarak yeni yabancı yatırım paketlerinin geleceğinin altını çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası yerli yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİDE AVRUPA'DA 5., DÜNYADA 12."

Başkan Erdoğan, "Yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa 5'incisi, dünya 12'ncisiyiz. Yenilenebilir enerji adımlarında attığımız adımlar yıllık 90 milyon ton karbon eş değeri sera gazı emisyonunu engelledik. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 yılına kadarki emisyon azalma hedefimizi 2 katına çıkardık" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler dikkat çekti:

Yüzde 90'ları bulan rekor katılımla gerçekleşen seçimler Türk demokrasisinin gücünü ve milletimizin iktidarımıza olan güvenini gördük. OVP hem içerde hem de yurt dışında takdirle karşılandı. Dünya Bankasından yapılan açıklama bunu gösteriyor. 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketini eklediler.'

Erdoğan, 'Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça yeni kurumlar da eklenecektir. Uluslararası yatırımların daha da arttığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefimizden asla kopmayacağız' dedi.