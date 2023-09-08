Merkez Bankası kasaları doluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın rezervini artırmayı sürdürüyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre; mart nisan ve mayıs aylarında piyasanın talebine cevap vermek için toplam 159 ton altın satan Merkez Bankası (TCBM), haziran ve temmuz aylarında alım yapmaya başladı. Merkez Bankası, haziran ve temmuz aylarında 28.2 ton altın alarak dünyada altın rezervlerini en çok artıran merkez bankaları arasında yer aldı. Merkez'in altın rezervleri haziran ayında 11,4 ton, temmuz ayında ise 16.8 ton yükseldi.

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Altın Konseyi verilerine göre; haziran ve temmuz aylarında Çin Merkez Bankası 44,2 ton, Polonya Merkez Bankası 36,1, Libya 30 ton ve Türkiye ise 28,2 ton altın aldı. Haziran ve temmuz aylarının toplamına bakıldığında TCMB dünyanın en fazla altın alımı yapan 4. merkez bankası oldu. Türkiye'nin ardından ise 4,7 ton ile Katar, 4,4 ton ile Çekya, 1,2 ton ile Hindistan ve 1 ton ile Singapur yer aldı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ GÜÇLENİYOR

Seçim sonrasında göreve gelen yeni ekonomi yönetimi TCMB'nin rezervlerini güçlendirmeyi önemli hedeflerinden birisi olarak belirledi. Bu hedef dahilinde yapılan çalışmalar verilere yansıdı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan göreve geldiğinde TCMB'nin toplam rezervleri 99 milyar 783 milyon dolar seviyesindeydi. 25 Ağustos haftası itibarıyla bu rakam 17 milyar 515 milyon dolarlık artışla 117 milyar 298 milyon dolara çıktı. Son 5 yılda toplam 179 ton altın üretimi yapan Türkiye, ihtiyacının geri kalanını ise yurt dışından karşılıyor.

MERKEZ BANKASI REZERVİ 120 MİLYAR DOLARI AŞTI

Merkez Bankası'nın Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 1 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 811 milyon dolar artışla 78 milyar 766 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 25 Ağustos'ta 75 milyar 955 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 514 milyon dolar artarak 41 milyar 344 milyon dolardan 41 milyar 858 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 325 milyon dolar artışla 117 milyar 299 milyon dolardan 120 milyar 624 milyon dolara yükseldi. Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 12'nci haftaya taşındı.