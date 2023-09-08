Ekonomistlerin beklentisi belli oldu: ECB’nin faiz artırımına ara vermesi bekleniyor

Yapılan bir ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğuna göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) 14 Eylül'de yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında faiz oranlarını sabit tutacak, ancak katılımcıların yarısından biraz azı enflasyonu düşürmek için bu yıl bir artış daha bekliyor.

5-7 Eylül tarihleri arasında yapılan ankete katılan 69 ekonomistin 39'u Perşembe günü mevduat faizinde bir değişiklik olmayacağını öngörürken, 30'u ECB Yönetim Konseyi'nin faiz oranını çeyrek puan artırarak %4,00'e yükselteceğini söyledi.

Gerçekleşmesi halinde bu, mevduat faizini ECB'nin kuruluşunun ve euronun kullanılmasının 1999'daki başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine çıkaracak.

Karışık verilerle karşı karşıya kalan ekonomistler, Eylül toplantısından sonra ne olacağı konusunda neredeyse eşit oranda bölündü. Ankete katılan 69 kişiden 36'sı temel faiz oranının yılı %3,75'te, 33'ü ise %4,00'te tamamlayacağını tahmin ediyor.

Faiz oranı vadeli işlemleri, Eylül ayında yaklaşık %65'lik bir duraklama ihtimalini fiyatlarken, yılsonuna kadar yeni bir faiz artışı olasılığı %50'nin üzerinde.

BMO Capital Markets kıdemli ekonomisti Jennifer Lee, "Resmi olarak, ECB'nin yılın geri kalanında kenarda kalmasını bekliyoruz, ancak şu anda neredeyse 50-50 yazı tura gibi. Hepimiz önümüzdeki birkaç enflasyon raporunu beklerken heyecanlıydık ve her zaman bize (politika yapıcıların) Eylül ayında ne yapacaklarını söyleyeceklerini düşünüyorduk, ancak her iki enflasyon raporu da sıfır yardımcı oldu" dedi.