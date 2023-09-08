Dallas Fed Başkanı’ndan faiz artırım yorumu

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, yaklaşan FOMCS toplantısında faiz artırımını atlamanın "uygun olabileceğini", ancak enflasyonu zamanında yüzde 2'ye düşürmek için muhtemelen daha fazla politika sıkılaştırmasına ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Southern Methodist Üniversitesi'nde konuşan Logan, "Tahminler doğaları gereği belirsizdir. Ancak benim temel varsayımım, yapılacak daha çok iş olduğu yönünde. Geçtiğimiz birkaç yılda yaşanan kabul edilemez derecede hızlı fiyat artışlarının ardından, aşırı enflasyonu söndürdüğümüze henüz ikna olmuş değilim" dedi.

Logan, Fed'in 19-20 Eylül'de yapacağı toplantıya atıfta bulunarak, "Bu ayın sonunda yapacağımız toplantıda bir başka atlama daha uygun olabilir. Ancak atlamak durmak anlamına gelmiyor" diye konuştu

Düşük enflasyonun "cesaret verici" olduğunu, ancak yeterince düşük olmadığını ifade eden Logan, "Enflasyonun çok yüksek olması riskini ekonomiyi çok fazla daraltma riskine karşı tartarak kademeli olarak ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. Önümüzdeki aylarda, verilerin ve görünümün daha fazla değerlendirilmesi, enflasyonu söndürmek için daha fazlasını yapmamız gerektiğini doğrulayabilir" dedi.