ABD Hazine Bakanı, IMF ve Dünya Bankası kaynaklarının artırılması için bastıracak

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hindistan gerçekleştirilecek G20 zirvesinde, üye ülkelerin yeni IMF kota kaynakları da dahil olmak üzere birçok küresel sorunla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla IMF ve Dünya Bankası'nın kredi kaynaklarını arttırmak için destek oluşturmaya çalışacağını söyledi.

Yeni Delhi'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Yellen, IMF'nin borç verme kaynaklarını arttıracak ancak hissedarlık yapısını hemen değiştirmeyecek olan, üye ülkeler tarafından ödenen IMF kota fonlarında "eşit orantılı" bir artış için G20 desteği oluşturmaya çalışacağını söyledi.

Yellen ayrıca, ABD Kongresi'nden, aralarında "daha fazla kaynağa ihtiyacı olan" en yoksul ülkeler için olanın da bulunduğu IMF güven fonlarına 21 milyar dolar borç vermek için izin istediğini de söyledi.

Yellen, geçtiğimiz yıl Dünya Bankası ve diğer çok taraflı kalkınma bankalarının kredi kaynaklarını büyük ölçüde genişletme ve iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve diğer küresel krizlerle mücadeleye yardımcı olma çabalarında kaydedilen ilerlemenin altını çizdi.

Söz konusu yakın vadeli bilanço değişikliklerinin önümüzdeki on yıl içinde 200 milyar dolar ek kaynak sağlayabileceğini söyledi.

Yellen, "Bunlar yoksulluğun azaltılması, küresel sağlık güvenliğinin ilerletilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele için çok önemli ek kaynaklardır" dedi.

ABD Hazine Bakanı ayrıca G20 toplantısında Ukrayna'ya yönelik uluslararası desteği güçlendirmek için çalışacağını belirterek IMF'nin 15.5 milyar dolarlık Ukrayna kredi programı ve Avrupa Birliği'nin 2027'ye kadar 50 milyar avroluk destek paketi gibi önlemler aracılığıyla "zamanında ekonomik yardım sağlamaya devam etmemizin kritik önem taşıdığını" söyledi.

Yellen, Rusya'nın Karadeniz'deki tahıl anlaşmasından çekilmesiyle ortaya çıkan gıda güvensizliğine karşı koyma ihtiyacı nedeniyle, G20'nin Küresel Tarım ve Gıda Güvenliği programına ve BM'nin Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'na destek çağrısında bulundu.