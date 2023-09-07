JPMorgan’dan revize: TCMB’den faiz artırım beklentilerini yükseltti

JPMorgan, TCMB'den faiz artırım beklentileri yükseltti. Banka, Eylül ve Ekim toplantılarının her biri için 250 baz puan olan faiz artırım beklentilerini 500 baz puana çıkardı.

JPMorgan, TCMB Para Politikası Kurulu'nun Ağustos toplantısı sonrasında yayınladığı raporda, TCMB'den yıl sonuna kadar her toplantıda 250 baz puanlık faiz artırımı beklediğini ifade etmiş ve yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarmıştı.

Bugünkü raporunda yüzde 35 olan 2023 sonu ve yüzde 45 olan 2024 sonu faiz tahminleri için risklerin yukarı yönlü olduğunu da vurguladı.