Fed’in faiz artırımlarını tamamladığı beklentisi güçlendi

Fed'in Bej Kitap raporuna göre tüketici harcamaları yaz aylarında turizm ve seyahat harcamalarındaki artışın etkisiyle beklenenden daha güçlü oldu. Ancak bazı bölgelerdeki iş bağlantıları, müşterilerin fazla tasarruflarının azalması nedeniyle harcamalarını desteklemek için krediye daha fazla güvendiklerini söyledi.

Öte yandan ABD ekonomisinin dayanıklılık işaretleri göstermeye devam etmesi nedeniyle Fed'in faiz oranlarını uzun bir süre yüksek tutacağına dair iddialar güçleniyor.

Fed'in 12 bölgesel banka bölgesinin çoğuna göre fiyat artışı ülke genelinde yavaşladı. Kâr marjları da düşüyor ve işletmeler maliyetleri fiyata daha duyarlı müşterilere yansıtmanın giderek zorlaştığını söylediler.

Raporda ayrıca, tüketici sektörünün kenarlarındaki bazı yıpranmalara dikkat çekilerek, artan sayıda hane halkının koronavirüs salgını sırasında biriktirdikleri tasarrufları tükettikleri ve borçlanmaya daha fazla yöneldikleri belirtildi. Rapor aynı zamanda, daha fazla hane halkının borçlarını yönetmekte zorlandığına dair kanıtlar buldu.

FED YETKİLİSİ PİYASALARDAN SABIR İSTEDİ

Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak şimdi para politikasında "bilinçli ve sabırlı" olma zamanı olduğunu ve Banka'nın para politikası adımlarını atarken dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

"Enflasyonun daha uzun süre yüksek seyretme riski, para politikasının aşırı kısıtlayıcı bir duruşunun faaliyetlerde fiyat istikrarını sağlamak için gerekenden daha büyük bir yavaşlamaya yol açma riskine karşı tartılmalıdır" diye konuşan Colins, "Bu bağlamda sabırlı ve dikkatli ancak bilinçli bir politika yaklaşımı benimsenmeli, bugüne kadar atılan adımların etkilerinin değerlendirilmesi için zaman tanınmalı ve ardından uygun şekilde hareket edilmelidir" dedi.

Sabrın Fed'in seçimlerinde kararlı olmayacağı ya da yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmada bir miktar yumuşama olacağı anlamına gelmediğini ifade eden Colins, ekonominin fiyat istikrarına ulaşmak için net bir yörüngede olmasını sağlamanın zaman alacağını vurguladı.

Collins konuşmasında, "bazı ılımlılık işaretleri görsek de, talep arzı geride bırakmaya ve fiyat baskıları yaratmaya devam ediyor ve hizmet sektörü fiyat baskılarının mallar için olanlar kadar hızlı bir şekilde azalmıyor. Benim görüşüme göre, son dönemdeki iyileşmeleri enflasyonun yüzde 2'ye geri dönüş yolunda olduğuna dair bir kanıt olarak kabul etmek için henüz çok erken" dedi.

Collins, işçi talebinin arzı geçmeye devam ettiğini ve ücret artışının yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek, "İşgücü piyasasında arz ve talebin yeniden dengelenmesi için daha gidilecek yol var" diye konuştu.

Collins, Fed'in bundan sonra faiz oranları konusunda ne yapmasını istediğini söylemezken, merkez bankasının çok fazla ekonomik strese neden olmadan hedeflerine ulaşabileceğinden umutlu olduğunu söyledi.

"Önemli bir yavaşlamanın gerekli olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullanan Colins, "Fiyat istikrarı, düzenli bir yavaşlama ve sadece mütevazı bir işsizlik oranı artışı ile sağlanabilir - ideal olarak olumlu işgücü arz dinamiklerinin bir kısmı korunur" dedi.

Collins'in faiz oranlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bu yıl oy verme hakkı bulunan üyelerinden biri. FOMC, 19-20 Eylül tarihlerinde toplanacak.

FED ÜYELİĞİNE ADAY GÖSTERİLEN COOK'UN ÖNÜ AÇILDI

ABD Başkanı Joe Biden tarafından 14 yıllık bir süre için Fed Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday gösterilen Lisa Cook'un Senato'dan onay almasının yolu açıldı.

Senato'da dün yapılan oylamada Cook'un adaylığı konusunda tartışmaların sınırlanması ve Senato'da değerlendirilmek üzere ilerlenmesi 47'ye karşı 52 oy ile kabul edildi.

KUGLER KONGRE'DEN ONAY ALMAYA YAKLAŞTI

ABD Başkanı Biden tarafından Fed'in 7 üyeli Yönetim Kurulu'ndaki son boş koltuk için öneriler Dünya Bankası ekonomisti Adriana Kugler, Kongre'den onay almaya yaklaştı.

Senato'da dün yapılan oylama ile Kugler'in Fed Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması yolu açıldı. Yapılan oylama ile Kugler'in adaylığı konusunda tartışmalar sınırlandı ve Senato'da değerlendirilmek üzere ilerlenmesini sağladı.