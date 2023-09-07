Avrupa’daki doğal gaz depolama seviyeleri piyasa göstergesi haline geldi

Trafigura'nın küresel gaz ve enerji başkanı Richard Holtum Singapur'daki Gastech konferansı sırasında yaptığı açıklamada, "Kış sonunda depolardaki gaz miktarı Avrupa'nın yazın ne kadar LNG alacağını belirleyecek ve bu da küresel fiyatı belirleyecek" dedi.

Holtum, "Hem Avrupa gaz sistemi hem de küresel LNG piyasası esnekliğini kaybetti. Esnekliği kaybettiğinizde de fiyat artışlarına karşı çok hassas olursunuz" diye konuştu.

AB'de doğal gaz depolarının doluluk oranı 5 Eylül itibariyle yüzde 92,46. Almanya'da bu oran yüzde 94,03, Fransa'da yüzde 90,03 ve İtalya'da yüzde 93,78.

Avrupa'nın depolama sahaları, talepteki durgunluk nedeniyle neredeyse dolmuş durumda ve bu durum yakın vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatlarına yönelik talebi ve fiyatları baskılıyor.

Ancak önümüzdeki kış soğuk bir hava dalgası yaşanırsa bu stoklar hızla eriyebilir ve bölge sınırlı miktarda mevcut LNG için Asyalı alıcılarla rekabet etmek zorunda kalabilir.

Depolama seviyelerinin yanı sıra tüccarlar, Avustralya'da ülkenin bazı LNG tesislerini kapatabilecek potansiyel grevler de dahil olmak üzere arz kesintilerini de dikkatle izliyor. Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'dan Avrupa'ya boru hattı akışında yaşanan keskin düşüşle zaten çalkalanan uluslararası gaz piyasaları, Avustralya'daki ihracat tesislerinin işletmecileri ve sendikalar arasındaki görüşmelere ilişkin güncellemelerle sarsıldı.