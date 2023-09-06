Rusya Merkez Bankası döviz satışını yaklaşık 10 kat artıracak

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül'de vadesi dolacak döviz cinsinden Rus Eurobond ihracının ödemesinden ötürü iç piyasada döviz satışının hızlandırılacağı kaydedildi.

Bankanın 14-22 Eylül'de iç piyasada döviz satışını 2,3 milyar rubleden 21,4 milyar rubleye çıkaracağı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu adımın geçici olduğunun altı çizildi.

Uzmanlar, söz konusu kararın son dönemde yabancı para birimleri karşısında değer kaybeden rublede kısıtlı bir istikrar sağlayabileceğini belirtiyor.

Merkez bankası, rublenin değer kaybetmesi nedeniyle 15 Ağustos'ta politika faizini yüzde 8,5'ten 12'ye çıkarmış, gelecek toplantıda ilave faiz artışı yapabileceğinin de sinyalini vermişti.