Philip Jefferson’un Fed Başkan Yardımcısı olarak onanmasının yolu açıldı

ABD Senatosu dün yaptığı oylama ile Philip Jefferson'ın Fed Başkan Yardımcısı olarak onaylanmasının önünü açtı.

Jefferson'ın adaylığına ilişkin tartışmaları sınırlayan 83-10'luk oylama, Jefferson'ı Jerome Powell'ın başkanlığını yaptığı Fed'in iki partinin de desteğiyle 2 numaralı pozisyonuna getirecek sürecin son adımı oldu.

Başkan Joe Biden ayrıca Fed Başkanı Lisa Cook'u 14 yıllık yeni bir dönem için aday göstermiş ve yedi üyeli Fed Yönetim Kurulu'nun son açık koltuğu için Dünya Bankası ekonomisti Adriana Kugler'i seçmişti. Üç aday da, Temmuz ayında Senato Bankacılık Komitesi'nden Senato'nun tamamının değerlendirmesine sunulmak üzere onay aldı ve Jefferson, adaylığı onay için Senato Genel Kurulu'na ilk isim olacak.

Senatör Sherrod Brown, Jefferson'un oylamasından önce yaptığı açıklamada, Senato'nun Cook ve Kugler'in adaylıklarını önümüzdeki birkaç gün içinde oylayacağını söyledi.

Ancak Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, tüm yasa ve adaylıklara ilişkin tartışma ve oylama takvimini belirliyor.

Jefferson ve Cook, Mayıs 2022'de Fed'e katıldıklarından bu yana her faiz artırımı için oy kullandılar.