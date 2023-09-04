Apara Gündem Bakan Mehmet Şimşek: KOBİ'ler için kredi limitini yükselttik
Giriş Tarihi: 4.9.2023 10:14 Son Güncelleme: 4.9.2023 10:14

Bakan Mehmet Şimşek: KOBİ'ler için kredi limitini yükselttik

Bakan Mehmet Şimşek: KOBİ’ler için kredi limitini yükselttik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in KOBİ'lerin kredi kullanıma dair açıklamalarda bulundu. Şimşek, "KOBİ’lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye artırdık." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükselttik. Bu düzenlemeler dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz."

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Bakan Mehmet Şimşek: KOBİ'ler için kredi limitini yükselttik
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