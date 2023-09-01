Apara Gündem İngiltere'de konut fiyatları son 14 yılın en büyük düşüşünü yaşadı
Giriş Tarihi: 1.9.2023 11:36

İngiltere'de konut fiyatları son 14 yılın en büyük düşüşünü yaşadı

İngiltere’de konut fiyatları son 14 yılın en büyük düşüşünü yaşadı

Mortgage kuruluşu Nationwide tarafından derlenen verilere göre, Ağustos ayında İngiltere'de konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %5,3 oranında düştü. Bu, Temmuz 2009'dan bu yana görülen en büyük düşüş oldu.

Mortgage kuruluşu Nationwide'ın rakamlarına göre İngiltere'de konut fiyatları Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında düşerek Mart ayından bu yana en büyük aylık düşüşü yaşadı.

Nationwide Baş Ekonomisti Robert Gardner, "Son aylarda borçlanma maliyetlerindeki artışın boyutu göz önüne alındığında, konut piyasasındaki faaliyetin pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında seyretmesiyle sonuçlanan yumuşama şaşırtıcı değil" dedi.

Gardner, ipotek onaylarının 2019 seviyelerinin yaklaşık %20 altında seyrettiğini ve bu eğilimin devam edeceğini belirtirken, işsizliğin %5'in üzerine çıkmayacağını ve ücretlerin nominal olarak hızlı artacağını öngördüğü için konut piyasası için "yumuşak bir iniş" bekliyor.

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İngiltere'de konut fiyatları son 14 yılın en büyük düşüşünü yaşadı
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