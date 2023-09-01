İngiltere’de konut fiyatları son 14 yılın en büyük düşüşünü yaşadı

Mortgage kuruluşu Nationwide'ın rakamlarına göre İngiltere'de konut fiyatları Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında düşerek Mart ayından bu yana en büyük aylık düşüşü yaşadı.

Nationwide Baş Ekonomisti Robert Gardner, "Son aylarda borçlanma maliyetlerindeki artışın boyutu göz önüne alındığında, konut piyasasındaki faaliyetin pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında seyretmesiyle sonuçlanan yumuşama şaşırtıcı değil" dedi.

Gardner, ipotek onaylarının 2019 seviyelerinin yaklaşık %20 altında seyrettiğini ve bu eğilimin devam edeceğini belirtirken, işsizliğin %5'in üzerine çıkmayacağını ve ücretlerin nominal olarak hızlı artacağını öngördüğü için konut piyasası için "yumuşak bir iniş" bekliyor.