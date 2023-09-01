ABD Hazine Bakanı G20 zirvesine katılacak

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in 7-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek G20 liderler zirvesine katılmak üzere Hindistan'a gideceği bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasına göre, Yellen zirvede borçların yeniden yapılandırılması, çok taraflı kalkınma bankalarının gelişimi ve IMF güven fonu kaynaklarının oluşturulması konusundaki çabaları ilerleterek küresel ekonomiyi güçlendirmeye ve düşük ve orta gelirli ülkeleri desteklemeye odaklanmayı planlıyor.

Hazine Bakanlığı, Yellen'in ayrıca Amerika'nın G20 müttefiklerini Ukrayna'ya ekonomik desteği sürdürmeleri ve Moskova'nın Ukrayna'da devam eden savaşı nedeniyle Rusya üzerindeki maliyetleri arttırmaları için bir araya getireceğini belirtti. Buna Rus petrol ihracatına yönelik G7 öncülüğündeki fiyat sınırlamasının desteklenmesi ve Ukrayna'nın tahıl ihracatına yönelik kısıtlamalar karşısında küresel gıda güvenliğinin güçlendirilmesi çabaları da dahil.