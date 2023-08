Fed’den bölgesel bankalara özel uyarı

ABD Merkez Bankası (Fed), denetimi sıkılaştırma çabalarının bir parçası olarak 100 milyar ila 250 milyar dolar varlığa sahip bölgesel banakalara özel uyarılarda bulundu.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Fed'den özel uyarı alan bankalar arasında Citizens Financial, Fifth Third Bancorp ve M&T Bank Corp bulunuyor.

Habere göre, Fed'in bölgesel bankalara yaptığı özel uyarılar, kredi verenlerin sermaye ve likiditelerinden teknoloji ve uyumluluklarına kadar her konuya değiniyor.

Dikkat gerektiren hususlar ve acil dikkat gerektiren hususlar ya da MRA'lar ve MRIA'lar olarak bilinen bu tür uyarılar, müfettişlerin bu yıl First Republic Bank, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın çöküşüyle zaten gergin olan bir sistemde başka stres belirtileri aramasıyla birlikte gündeme geldi. Bu, Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michael Barr'ın bu yılın başlarında denetimin "hızını, gücünü ve çevikliğini artırma" sözü vermesinin ardından her büyüklükteki bankayı etkileyen daha geniş bir inceleme artışının bir parçası.