Yılmaz: Enflasyon ile mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "X" hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde güncel makroekonomik gelişmeleri ve önümüzdeki günlerde yayımlayacakları Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarındaki son durumu görüşmek üzere yılın üçüncü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, "Parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesini hedefliyoruz. " diye konuştu.

Yılmaz şöyle devam etti:

"Son dönemde cari açığı önemli oranda etkileyen altın ithalatındaki yaşanan gelişmeler ve bu kapsamda ihracatçılarımızın beklentilerini de kapsayan tedbirleri değerlendirdik.

Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, enerjide arz güvenliğimizi sağlayacak kapsamlı yol haritamızın da detaylarını görüştük.

Fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalarımız kapsamında etkin ve kararlı adımlar atmayı sürdürürken emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu geliştirilmesi yönünde çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform olmak üzere üç temel dayanağı bulunan OVP ile ülkemizin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artırmayı, ekonomimizin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanmasını hedefliyoruz. Böylelikle kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişimi öngörmekteyiz.

Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek.

Ekonominin dengelenmesi, finansal istikrarın sağlanması, mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürecek, kalıcı iyileşmeyi sağlama noktasında güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz."