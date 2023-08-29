IMF Başkanı Çin, Jakarta ve Yeni Delhi’ye gidecek

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ASEAN ve G20 zirveleri için Endonezya ve Hindistan'a gitmeden önce üst düzey liderlerle görüşmek üzere Çarşamba gününden itibaren Çin'i ziyaret edecek

IMF sözcüsünün verdiği bilgiye göre, "IMF Başkanı Georgieva 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında üst düzey liderlik ekibiyle ikili görüşmelerde bulunmak üzere Çin'i ziyaret edecek" dedi.

Georgieva daha sonra Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) liderler zirvesine katılmak üzere Jakarta'ya gidecek ve ardından Yeni Delhi'de devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı G20 toplantısına katılacak.

Sözcü, Georgieva'nın 4-7 Eylül tarihleri arasında Cakarta'da ve 8-10 Eylül tarihleri arasında da Yeni Delhi'de olacağını sözlerine ekledi.