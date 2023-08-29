Çin konut kredilerinin ödenmemiş bölümlerinin faizini düşürecek

Çin, 38,6 trilyon yuan (5.3 trilyon dolar) tutarındaki mevcut konut kredilerinin bir kısmı için ev sahiplerinin borçlanma maliyetlerini bugünden itibaren düşürmeye yöneliyor. Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, faiz indirimleri yalnızca ilk konut için alınmış kredilerini etkileyecek.

Çin Merkez Bankası yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Çin bugüne kadar gösterge faiz oranlarını düşürerek ortalama ipotek maliyetini rekor düşük seviyeye çekmiş olsa da, bankalar gelecek yılın başına kadar mevcut kredileri yeniden fiyatlandırmayacağı için Çinli hanelerin çoğu bundan faydalanamamışlardı.

JPMorgan Chase & Co. analistleri yeni mortgage kredilerinin yıllık oranının %4.18 ile mevcut kredilerden yaklaşık 60 baz puan daha düşük olduğunu tahmin ediyor. Bu durum bazı tüketicilerin ipoteklerini erken ödemek için kısa vadeli krediler almasına yol açtı.