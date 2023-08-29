Çin Kalkınma Bankası’ndan Afrikalı KOBİ’lere 400 milyon dolarlık kredi

Çin Kalkınma Bankası ile Afrika İthalat-İhracat Bankası, Kahire'de Afrikalı KOBİ'ler için 400 milyon dolar değerinde özel bir kredi anlaşması imzaladı. Bu kredi, Afrikalı KOBİ'lerin büyümesini ve gelişimini desteklemek amacıyla sağlanacak.

Bu iş birliği, Çin Kalkınma Bankası'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni hayata geçirmesi ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu kapsamındaki 9 projeyi uygulaması açısından stratejik bir adım oldu. Anlaşma, Afrika'da yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı hedefliyor.

Sağlanacak özel kredilerin Afrikalı KOBİ'lerin daha uygun maliyetlerle finansman hizmeti almasına yardımcı olması ve böylece Çin-Afrika ekonomik ve ticari işbirliğine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.