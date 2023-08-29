Beşinci kez ertelendi: İngiltere’de gümrük kontrolleri devreye girmedi

FT'nin haberine göre, İngiltere'de Sunak hükümeti, Brexit sonrası gıda ve taze ürünlere yönelik sınır kontrollerinin uygulanmasını beşinci kez ertelemeye gitti. Sunak'ın kabinesinde yer alan bakanlar AB'den ithalata yönelik yeni kontrol rejiminin fiyatları artıracağını kabul ettiler.



Bakanlar, ilk olarak geçen hafta FT tarafından bildirilen, Hazine'nin yeni rejimin enflasyonist etkisine ilişkin endişeleri ve tüccarların hazırlanmak için daha fazla zaman talep etmelerinin ardından, sınırda yeni evrak gerekliliklerinin başlatılmasını Ocak ayına erteleme ve yeni ithalat kontrollerini Nisan ayına kadar erteleme yönünde adım attılar.