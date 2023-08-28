Fransa Maliye Bakanı’ndan faiz açıklaması

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Euro Bölgesi'nde faiz oranlarının yakın zamanda düşürülmeyeceğini öngördü.

France Inter radyosuna konuşan Le Maire, enflasyonun Fransa'da ve euro bloğunda hala inatçı bir şekilde yüksek olması nedeniyle, kısa veya orta vadede faiz indirimi şansı olmadığını söyledi. Le Maire, fiyat artışları makul bir seviyeye gerileyene kadar faiz indirilmeyeceğini savundu.

Maliye Bakanı Le Maire, yüksek faiz oranlarının enflasyonu düşürmeye yardımcı olduğunu belirterek, "Bu yoldan sapmamalıyız" diye konuştu. Ancak Le Maire, faizlerin daha fazla artırılıp artırılmayacağına karar vermenin Avrupa Merkez Bankası'na bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.