Fed üyesi Mester: Bir faiz artırımı daha gerekli

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonu düşürmek için muhtemelen ABD'de bir faiz artırımı daha yapılması ve ardından "bir süre" beklemede kalınması gerektiğini söyledi.

Mester, faiz indirimlerinin 2024 sonlarında başlayabileceğine dair daha önceki görüşünü yeniden değerlendirebileceğini de sözlerine ekledi.

Jackson Hole konferansı sırasında açıklamalarda bulunan Mester, enflasyonun yükselmesine izin vermenin ekonomiyi gelecekteki şoklara karşı daha savunmasız bırakacağını belirterek, "Enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde kalmasına ne kadar uzun süre izin verirsek, giderek daha yüksek bir fiyat seviyesi oluşur" dedi. Bunun Amerikan hane halkına zarar vereceğini savunan Mester, "İşte bu yüzden zamanlama benim için önemli" dedi.

Mester yaptığı açıklamada 2024 Haziran ayında veya yılın ikinci yarısında faiz indirimine gidileceğini tahmin ettiğini, ancak kendisi ve diğer Fed politika yapıcıları Eylül ayındaki faiz belirleme toplantısı öncesinde yeni tahminler sunduklarında bunun değişebileceğini vurguladı.

Mester, "Politikayı zamanından önce gevşeten bir pozisyonda olmak istemiyorum" dedi.

"Nerede olduğumuz ve enflasyonun nerede olduğu göz önüne alındığında, ekonominin reel tarafına zarar vermeden enflasyonu %2'ye düşürme konusunda iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum" diye konuşan Mester, "Politikamı, bu zaman dilimine (2025'e kadar %2 enflasyon) geri döndüğümüzden emin olmak için kalibre edeceğim."

Mester, Fed'in bir sonraki ve muhtemelen son faiz artırımının "ille de Eylül ayında olması gerekmediğini, ancak bu yıl içinde olacağını düşünüyorum" dedi.