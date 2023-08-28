ECB üyesi Kazaks’dan faiz yorumu: Mütevazi bir artırım daha yapılabilir

Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks, ECB'nin faiz artırımlarına ara vermesi için çok erken olabileceğini, zira enflasyonla mücadelede erken bir duruşun bankayı daha sonra ekonomi üzerinde daha fazla baskı uygulamaya zorlayabileceğini söyledi.

Jackson Hole, Wyoming'de düzenlenen merkez bankacıları toplantısında konuşan Kazaks, "Şu anda elimizde olan bilgiler göz önüne alındığında, mütevazı bir faiz artışının, yılın başlarında çok daha fazlasını yapmak zorunda kalma riskini almak yerine daha güvenli olabileceğini söyleyebilirim. Faizi çok fazla artırırsak sonra düşürebiliriz. Ama çok az artırırsak, o zaman daha da fazla artırmak zorunda kalabiliriz, bu yüzden bunu erken yapmak geç yapmaktan daha ucuz" dedi.

Kazaks, 14 Eylül'de yapılacak politika toplantısına açık fikirli bir şekilde gireceğini ve karar vermeden önce yeni personel projeksiyonlarını görmesi gerektiğini, ECB'nin işinin henüz bitmediğini ve daha fazla politika sıkılaştırmasının kartlarda olabileceğini açıkça belirtmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.