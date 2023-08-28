ECB üyesi: Eylül ayında faiz oranları daha da artırılabilir

Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzman, enflasyonun üstesinden henüz gelinemediğini belirterek, ECB'nin Eylül'de faiz oranlarını yeniden artırmasının gerekebileceğini söyledi.

Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, "Enflasyon konusunda henüz net değiliz" diyen Holzmann, fiyatlar üzerindeki riskleri değerlendirmek için gelen tüm bilgileri izleyeceğini belirterek, "Eğer büyük bir sürpriz olmazsa, faiz artışlarına ara vermeden devam etmek için bir neden görüyorum" dedi.

Holzmann, ekonominin resesyon tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını ve sıkı işgücü piyasalarının sendikaların büyük ücret artışlarını destekleyebileceği anlamına geldiğini de ifade etti.