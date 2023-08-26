Fed üyesi Harker: 2024’e dek faiz indirimi olmaz

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker faiz artışına gerek olmadığı görüşünün değişmediğini ancak enflasyonist baskılar azalmazsa fikrinin değişebileceğini söyledi.

Bloomberg'e verdiği mülakatta şu anda enflasyonda yüzde 2'lik hedefe ulaşmak için yeterince kısıtlayıcı duruşta olduklarını belirten Harker "ancak enflasyonist baskılar azalmazsa daha fazla faiz artışı masaya gelebilir" değerlendirmesini yaptı.

Harker 2024 yılına kadar faiz indiriminin masada olmayacağını dile getirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ve gerekirse faizleri artırmaya hazır olduklarını belirtmişti.