Apara Gündem Fed üyesi Harker: 2024’e dek faiz indirimi olmaz
Giriş Tarihi: 26.8.2023 09:24

Fed üyesi Harker: 2024’e dek faiz indirimi olmaz

Fed üyesi Harker: 2024’e dek faiz indirimi olmaz

Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasının ardından Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da benzer bir açıklama yaparak enflasyondaki seyre bağlı olarak faiz artışlarının devam etmesi gerekebileceğini söyledi. Harker 2024’e dek Fed’in faiz indirmeyeceğini belirtti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker faiz artışına gerek olmadığı görüşünün değişmediğini ancak enflasyonist baskılar azalmazsa fikrinin değişebileceğini söyledi.

Bloomberg'e verdiği mülakatta şu anda enflasyonda yüzde 2'lik hedefe ulaşmak için yeterince kısıtlayıcı duruşta olduklarını belirten Harker "ancak enflasyonist baskılar azalmazsa daha fazla faiz artışı masaya gelebilir" değerlendirmesini yaptı.

Harker 2024 yılına kadar faiz indiriminin masada olmayacağını dile getirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ve gerekirse faizleri artırmaya hazır olduklarını belirtmişti.

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Fed üyesi Harker: 2024’e dek faiz indirimi olmaz
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