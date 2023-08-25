Alman ekonomisi resesyonunun ardından durgunlaştı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis)'nin nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmedi. Böylece Destatis, 28 Temmuz'da öncü verilerle açıkladığı yüzde 0 büyüme oranını teyit etmiş oldu.

Geçen yılın ikinci çeyreğine göre ise ülkenin GSYH'si yüzde 0,2 küçüldü.

Ülkede GSYH art arda üçüncü kez büyüme gösterememesi dikkati çekti.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüştü.

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi önceki iki çeyrekte yaşanan hafif düşüşlerin ardından baharda istikrara kavuştu." ifadesini kullandı.

ALMAN EKONOMİSİNDE YAKIN ZAMANDA TOPARLANMA BEKLENMİYOR

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 21 Ağustos'ta ülke ekonomisindeki büyümenin üçüncü çeyrekte de yurt dışından gelen zayıf talep ve artan finansman maliyetleri nedeniyle yatay kalmasını beklediğini açıklamıştı.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik ağustos ayı raporunda, öncü tahminlerin Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde sıfır büyüme kaydettiğine işaret ettiği belirtilerek, temmuz-eylül dönemi için de görünümün çok daha iyi olmadığı kaydedilmişti.

Yurt dışından gelen zayıf talep ve faiz artışlarıyla yükselen finansman maliyetlerinin ekonomiyi baskıladığı aktarılan raporda, "Almanya'nın ekonomik çıktısı muhtemelen üçüncü çeyrekte de büyük ölçüde değişmeden kalacak." denilmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Almanya, bu yıl küçülecek tek G7 ülkesi olacak. Ülkede yüksek enerji fiyatları nedeniyle Alman şirketleri rekabet açısından dezavantajlı olmaya devam ediyor.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi Alman ekonomisinin daha fazla büyümesini zorlaştırıyor.

Öte yandan, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olan Çin'de de bu dönemde çok sayıda ekonomik sorun bulunurken, bu ülkeye yapılan ihracat düşüyor.

Almanya, 2023 yılının ilk yarısında Çin'e 53,4 milyar avro değerinde mal ihraç etti. Bu, 2022'nin ilk yarısına göre yüzde 9 daha az olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ikinci çeyrekte de ekonomide büyümenin gerçekleşmemesi, Almanya'nın sadece geçici bir ekonomik gerileme mi yaşadığı, yoksa bunun kalıcı bir büyüme zayıflığıyla mı sonuçlanacağı sorusunu da gündeme getirdi.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Alman ekonomisinin 2027'ye kadar yılda sadece yüzde 0,4'e büyüyeceğini tahmin ederken, bunun da önceki uzun vadeli ortalama olan yüzde 1,3'ün sadece üçte biri olması dikkati çekiyor.