ABD’de mimarlık faturaları hafif geriledi

ABD'de mimarlık firmalarının fatura tutarlarından hesaplanan endeks, Temmuz ayında hafif düşüş gösterse de, eşik değerin tüm üzerinde kalmayı başardı.



Amerikan Mimarlar Enstitüsü(AIA) tarafından hazırlanan mimarlık faturaları endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 50,0 puan seviyesine geriledi.

Endeksin 50 puanın üzerinde olması firmaların faturalandırmalarında artış olduğuna işaret ediyor.

AIA'nın açıklamasında "50 puan, Temmuz ayında faturalarında düşüş bildiren firmaların payının, ay için faturalarında artış bildiren firmaların payına eşit olduğu anlamına geliyor. Yeni projelere ilişkin araştırmalar artmaya devam etti, ancak bu artış hızı son iki aya göre biraz daha yavaşladı. Yeni imzalanan tasarım sözleşmelerinin değeri Temmuz ayında sabit kaldı; bu da firmaların önceki iki aya kıyasla projelere taahhütte bulunan daha az müşteri gördüğü anlamına geliyor. " denildi.

Yeni projelere yönelik soruşturmalar ve imzalanan yeni tasarım sözleşmelerinin değeri aynı ayda 52,7 puandan 50,0 puana indi.