Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor

Ağustos 2023 Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Hafize Gaye Erkan başkanlığında Para Politikası Kurulu toplantısı faiz kararı için bugün bir araya geliyor. Merkez Bankası toplantısı sonrası özellik faiz karar metnindeki sözlü yönlendirmeler para piyasalarına yön vereceğinden dikkatle incelenecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ağustos ayı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşecek. Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? İŞTE EKONOMİSTLERİN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi belli oldu. 15 ekonomistin katıldığı faiz karar anketinin sonuçları yayımlandı. Buna göre politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin ortalaması 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Faiz kararı anketinin sonuçlarına göre; 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, 2023 yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında oluştu.

YIL SONU FAİZ ORANI BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yani ortalaması ise yüzde 26,50 oldu.

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15,00'dan yüzde 17,50'ye yükseltilmişti.

HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON

2023 seçimleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek, Merkez Bankası başkanlığına ise ABD'de 'Müthiş Türk Kızı' olarak bilinen Hafize Gaye Erkan getirildi. Ekonomi yönetimi yol haritasını çizdi. Enflasyonda düşüş sağlanırken ekonomik aktivitenin zarar görmeden devam etmesi sağlanacak.

5 MADDELİK YOL HARİTASI

Maliye ve para politikaları eş güdümlü-koordineli şekilde belirlenecek

Mali disiplin sağlanacak

Fiyat istikrarı sağlanacak

Finansal istikrarla beraber ihracatta yakalanılan ivmenin korunması hedeflenecek

Kademeli sıkılaşma modeliyle sıkılaşma adımlarının büyüme etkisi sınırlandırılacak

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: SADELEŞME VE SIKILAŞMA ADIMLARI SÜRECEK

Türkiye Bankalar Birliği Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yüzde 4,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Politikalarımız uluslararası normlara uygun olacak. Para, maliye ve kredi politikalarımızı hedeflerimizi sağlayacak şekilde oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz. Sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir" dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI, DÖVİZ KURLARI VE HİSSE SENEDİ PİYASALARI...

Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar/TL 27,18 TL düzeyinde yatay seyrini sürdürüyor.

Altın fiyatları ons tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Son dönemde altın piyasasında rüzgarı Fed tarafından gelen haber akışı belirliyor. Ons altın 1920 dolar bandında yatay pozitif seyir izlerken, gram altında 1650-1700 TL arasında bant hareketini takip ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif seyirle girdi.