İngiltere sınır kontrollerini yine erteleyecek

Financial Times'ın haberine göre hükümet, Brexit sonrası sınır kontrol rejiminin başlatılmasını gelecek yıla ertelemeye hazırlanıyor. Habere göre, Maliye Bakanı Jeremy Hunt, sınır kontrollerinin yol açacağı yeni bürokrasinin enflasyonist bir kriz sırasında gıda fiyatlarını artıracağı endişesiyle ertelemeyi desteklerken, tüccarlar da yeni sisteme hazırlanmak için daha fazla zaman istiyorlar.



Hayvansal ve bitkisel ürünlere yönelik Brexit sonrası kontrol rejimin başlangıçta 2021'de devreye girmesi öngörülüyordu, ancak yapılacak erteleme, yeni evrakların Ocak ayına kadar istenmeyeceği ve ithalat kontrollerinin Nisan 2024'e kadar limanlarda başlamayacağı anlamına geliyor.



Kabine Ofisi, yeni rejim ve takvime ilişkin duyurunun "kısa bir süre içinde" yapılacağını söyledi; yetkililer bunun Perşembe günü ya da en geç önümüzdeki hafta gerçekleşebileceğini belirttiler.