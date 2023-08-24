Çin’de borç sıkıntıları sürüyor

Çin, büyük kurtarma operasyonlarına başvurmadan, 9 trilyon dolarlık bilanço dışı yerel yönetim borcu yığınından kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Buna göre borçlanmaları dünyanın en büyük altyapı patlamasını yaratan eyaletler ve şehirlerin, ekonomik büyümeyi büyük ölçüde aşağı çekmeden, harcamalarını kısmaları ve borçlarını yeniden yapılandırmaları gerekecek.

Bu ikilemin merkezinde yerel yönetim finansman araçları, Çin genelinde eyaletler ve şehirler adına borçlanmak üzere kurulan, ancak açıkça kendi adlarına olmayan şirketler yer alıyor. Xi hükümeti, artık borçlarının faizini ödemek için devlet parasına ihtiyaç duymamalarını sağlamak için, bu firmaları kârlı işletmelere dönüştürmeye çalıştı.

Ancak farklı şehirlerdeki bu tür altı firmanın çalışanları ile yapılan görüşmeler, bu çabanın daha yoksul iç bölgelerde işe yaramadığını gösteriyor. Bloomberg'e konuşan çalışanlara göre birçok şirket kredi faizlerini ödemek için yeterli gelir elde edemezken; bankalar kredi vermekten çekiniyor, yatırımcılar tahvillerden uzak duruyor, ikramiyeler kesiliyor ve uygulanabilir yatırım projeleri bulmak zorlaşıyor.