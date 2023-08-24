Apara Gündem BRICS'den yeni üyelik davetleri
Giriş Tarihi: 24.8.2023 11:50 Son Güncelleme: 24.8.2023 11:56

BRICS'den yeni üyelik davetleri

BRICS’den yeni üyelik davetleri

BRICS, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul ederek topluluğa üyelik için davette bulundu.

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg şehrinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde BRICS ülkeleri, topluluğa yeni üye alımları konusunda anlaşmaya vardı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bu kapsamda Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıkladı.

Ramaphosa, topluluğa davet edilen ülkelerin tam üyeliklerinin 1 Ocak 2024'ten itibaren başlayacağını duyurdu.

Johannesburg'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde alınan bu kararla BRICS'e üye ülke sayısı, yeni yıl itibarıyla 11'e yükselecek.

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BRICS'den yeni üyelik davetleri
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