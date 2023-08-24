Bakan Şimşek: Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Ağustos 2023 TCMB toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşti. Merkez Bankası politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 25'e yükseltti. Faiz kararı sonrası döviz kurları sert düştü. Öte yandan Merkez Bankası piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Ekonomistler TCMB'nin faiz kararı yanında, gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyalleri barındırdığından karar metninin önemine dikkat çekti.
Merkez Bankası üst üste üçüncü kez faiz artırımına giderek politika faizini 4 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. TCMB, piyasa beklentisinin üzerinde yaptığı faiz artışı sonrası döviz kurlarında hızla geri çekilme izlendi.
FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ NE OLDU?
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KARARLILIK VURGUSU
Faiz kararının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlıyız, fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz" değerlendirmesinde bulundu.