Bakan Şimşek: Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Ağustos 2023 TCMB toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşti. Merkez Bankası politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 25'e yükseltti. Faiz kararı sonrası döviz kurları sert düştü. Öte yandan Merkez Bankası piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Ekonomistler TCMB'nin faiz kararı yanında, gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyalleri barındırdığından karar metninin önemine dikkat çekti.

Merkez Bankası üst üste üçüncü kez faiz artırımına giderek politika faizini 4 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. TCMB, piyasa beklentisinin üzerinde yaptığı faiz artışı sonrası döviz kurlarında hızla geri çekilme izlendi.

FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ NE OLDU?

Dolar/TL ve ve euro/TL'de karar sonrası yüzde 2'lik bir düşüş izlendi. Güne 27,18 liradan giriş yapan dolar kuru faiz kararı sonrası 26,25 lirayı gördü.

Güne 29,57 TL'den giriş yapan euro/TL ise karar sonrası 28,82 liraya kadar çekildi.

Gram altın ise dolar tarafındaki düşüşle beraber 1620 TL'yi gördü.

Türkiye Kredi Risk Primi CDS 400 puanın altına çekildi.

Borsa İstanbul'da bankacılık hisselerine gelen alımların etkisiyle sert yükseliş gözlendi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN KARARLILIK VURGUSU

Faiz kararının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlıyız, fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz" değerlendirmesinde bulundu.