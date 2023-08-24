ADB: Enflasyon ve Covid-19 Asya’da insanları yoksulluğa sürükledi

Merkezi Filipinler'de bulunan 68 üyeli bir kalkınma bankası olan Asya Kalkınma Bankası (ADB), "Asya ve Pasifik'te 2023 için Temel Göstergeler" raporunda, Asya'da 155 milyon kişinin, yani bölge nüfusunun yüzde 3,9'unun, geçen yıl aşırı yoksulluk içinde (günde 2,15 dolardan az parayla geçimi sağlamak zorunda olmak) yaşadığı belirtildi.

Yüksek enflasyon ve Covid-19'un etkileri ile geçen yıl 67,8 milyon daha fazla insanın aşırı yokluğa sürüklendiği kaydedilen raporda, bölgede fiyat artışlarının herkesi etkilediği ancak gıda ve yakıta daha fazla harcamak zorunda kaldıkları için en çok etkilenenlerin yoksul insanlar olduğu vurgulandı.

ADB Başekonomisti Albert Park, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Asya ve Pasifik bölgesinin Covid-19 salgının etkisinden istikrarlı bir şekilde kurtulmaya çalıştığını belirterek, "Ancak artan yaşam maliyeti krizi, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik ilerlemeyi baltalıyor." ifadesini kullandı.

Park, bölgedeki hükümetlere yoksullar için sosyal güvenlik ağlarını güçlendirmeyi, ekonomik büyüme ve istihdam için fırsatlar oluşturan yatırım ve yenilikçiliği artırmayı tavsiye etti.

Öte yandan, çoğu ülkede enflasyon, Covid-19 salgını sonrası ekonomik faaliyetlerdeki toparlanma ve tedarik zincirindeki aksaklıklardaki artışın etkisiyle geçen yıl son yılların en yüksek seviyelerine yükselmişti.

ADB raporunda, bölgedeki 46 ekonomi incelenirken, gelişmiş ülkeler Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda rapora dahil edilmedi.

Bu arada ADB ekonomistleri, temmuzda, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 4,2 büyüyen Asya'nın bu yıl yüzde 4,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

Bu büyüme öngörüsüne rağmen, ADB, bölge nüfusunun yüzde 30,3'ünün, yani yaklaşık 1,26 milyar insanın 2030 yılına kadar hâlâ ekonomik açıdan "kırılgan" olacağını tahmin etmişti.