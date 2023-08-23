Putin'den "Sermaye çıkışı kontrol altına alınmalı" kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetten sermaye çıkışının kontrol altına alınması ve mali piyasalardaki oynaklığın azaltılması için adımlar atılmasını istedi. Putin, rubledeki düşüşün ardından yükselen fiyatların yarattığı tehdit konusunda da uyarıda bulundu.

Putin yaptığı ve televizyonda yayınlanan toplantıda, hükümet ve Rusya Merkez Bankası'nın "diğer şeylerin yanı sıra ekonomideki verimsiz, spekülatif talebi sınırlamak, sermaye çıkışını kontrol etmek ve diğer mali piyasa katılımcılarının davranışlarını izlemek için çalışması gerektiğini" söyledi.

Putin, şu anda esas görevin enflasyonu izlemek olduğunu ve yetkililerin "ellerindeki araçları aktif olarak kullanmaları" gerektiğini vurguladı.