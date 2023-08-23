Almanya’da şirket faaliyetleri son 38 ayın en düşüğünde

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) temmuz ayı öncü PMI verileri açıklandı. Buna göre, ülkede temmuzda 48,5 puan olan bileşik PMI ağustosta 44,7 puana geriledi.

Art arda iki aydır faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında bulunan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi 48,3 puana gerilemesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI de ağustosta 52,3'ten 47,3'e düşerek, dokuz ayın en düşük seviyesine indi.

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 38,8'den 39,1 puana yükseldi.

Hamburg Ticaret Bankası başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektörünün Alman ekonomisini kurtarabileceğine dair tüm umutların yok olduğunu belirtti.

La Rubia, "Onun yerine, hizmet sektörü ikinci çeyrekte başlamış gibi görünen imalat sektöründeki durgunluğa katılmış görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

EKONOMİ RESESYONDA

Alman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4'lük büyüme beklerken, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşları ekonominin 2023'de yüzde 0,2 ila 0,4 seviyesinde küçülmesini bekliyor.

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 25 Ağustos'ta yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü GSYH verilerini açıklayacak.