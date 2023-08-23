AK Parti’den flaş emekli maaşı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Macaristan dönüşü emekliye ek zam, memur maaşları ve diğer çalışanlar için önemli açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım emekli maaşı hakkında flaş bir açıklama geldi.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı.

"MEMNUN EDECEK ADIMLARI ATACAĞIZ"

Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli ve memur zammı üzerinde koordineli çalışıyor. Bakan Işıkhan teknik, Bakan Şimşek de bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.

AK PARTİ'DEN FLAŞ EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Diğer yandan A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım emekli maaşları ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu.