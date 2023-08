S&P’den revize: ABD bankalarının notları düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, zorlu faaliyet koşullarına işaret ederek bazı ABD bankalarının notlarını düşürdü ve görünümlerini aşağı yönlü revize etti.

Fonlama riskleri ve zayıf karlılığın sektörün kredi gücünü test edeceği uyarısında bulunan S&P Global, Associated Banc-Corp ve Valley National Bancorp'un notlarını fonlama riskleri ve aracılık edilen mevduatlara daha fazla bağımlılık nedeniyle düşürdü.

UMB Financial Corp, Comerica Bank ve Keycorp'un notlarını da indiren S&P Global, bu indirimlere neden olarak büyük mevduat çıkışlarını ve yüksek faiz oranlarını gösterdi.

Faiz oranlarındaki keskin yükselişin birçok ABD bankasının fonlama ve likiditesi üzerinde baskı yarattığını belirten S&P, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından sigortalı bankalarda tutulan mevduatların Fed'in "niceliksel sıkılaştırmayı" devaam ettirdiği sürece düşmeyi sürdüreceğini de savundu.

S&P Global ayrıca, S&T Bank ve River City Bank'ın görünümlerin durağandan negatife düşürdü.

Moody's bu ayın başlarında 10 bankanın notunu bir kademe düşürmüş ve aralarında Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial'ın da bulunduğu altı bankacılık devini potansiyel not indirimleri için incelemeye almıştı.