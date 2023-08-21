İtalya, ECB Yönetim Kurulu için adayını belirledi

Il Sole 24 Ore gazetesinin haberine göre İtalyan hükümeti, ECB Yönetim Kurulu üyeliği için adayını belirledi.

Gazete, 1 Kasım'da İtalya Başkanı olarak göreve başlayacak olması nedeniyle ECB Yönetim Kurulu'ndan ayrılacak olan Fabio Panetta'nın yerine eski Ekonomi Bakanı Daniele Franco'yu aday göstereceğini öne sürdü. Franco, seçilmesi halinde 2027 sonuna kadar görev yapacak.

Piyasalar ise İtalya MB Başkan Yardımcısı Piero Cipollone'nin aday gösterileceğini değerlendiriyorlardı.

6 üyeden oluşan ECB Yönetim Kurulu'n Almanya, Fransa ve İtalya birer üye ile temsil ediliyorlar. Ancak Franco'nun seçilmesi kesin değil, ECB üyesi diğer ülkelerin de aday gösterme hakları bulunuyor.