Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 24 Ağustos Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puanlık artışla yüzde 17,5 düzeyine yükseltmişti.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.