Çin Merkez Bankası’ndan bankalara kredileri artırma çağrısı

Çin Merkez Bankası ve mali düzenleyicileri, banka yöneticileriyle bir araya geldi ve toparlanma sürecinin desteklemesi için kredileri artırmalarını söyledi. Bu durum politika yapıcıların kötüleşen ekonomik görünümle ilgili endişelerin büyüdüğüne dair işaretlerin arttığını gösterdi.

Merkez bankası tarafından Pazar günü yapılan açıklamaya göre, China Life Insurance Co. ve Borsalardan yetkililer Cuma günü aynı toplantıdaydı. Toplantıda finans sektörüyle yerel yönetim borç risklerini önleme ve azaltma önlemleri tartışıldı.

Ülkede git gide kötüleşen emlak krizi ve zayıf tüketici harcamalarından kaynaklanan risklere karşı ekonomiyi desteklemek için Çin Merkez Bankası geçtiğimiz hafta beklenmedik bir şekilde faiz indirimine gitti. Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen indirim 2020'den beri yapılan en büyük faiz indirimi oldu.

Merkez Bankası'nın bu sürpriz hamlesi, tüketici harcamalarında, endüstriyel üretimde ve yatırımda büyümenin genel olarak düştüğünü ve işsizliğin arttığını gösteren Temmuz ayına dair ekonomik aktivite verilerinin yayınlanmasından kısa bir süre önce geldi.

Açıklamada, başta büyük kamu bankaları olmak üzere finans kuruluşlarının kredi kullandırma miktarını artırmaları ve kredi vermede büyük dalgalanmalardan kaçınmaları gerektiği kaydedildi. Çin bankaları Temmuz ayında 2009'dan bu yana en düşük aylık kredi miktarını vermişti. Bu durum ekonomide uzun süreli deflasyon baskısı riskini artıran zayıf talebin bir başka işareti olarak yorumlanmıştı.

Merkez Bankası düzenleyiciler ve finansal kuruluşlar, yerel yönetim borçlarıyla ilişkili riskleri azaltma konusunda koordinasyon sağlamalı dedi.