Avrupa’da gaz fiyatları grev endişesiyle yükseldi

Avrupa'da gaz fiyatlarında grev endişesiyle başlayan yükseliş devam ediyor. Avrupa'nın gösterge kontratı olan Hollanda'nın gelecek ay için gaz fiyatı megavat saat başına yüzde 18 artışla 42,90 euro oldu.

Avustralya'daki LNG tesislerinde çalışanların daha iyi çalışma ve ücret koşulları için grev olasılığının, arz kesintisi yaşanabileceğine ilişkin endişelerin artırması fiyatlardaki yükselişte etkili oldu.

Grevden etkilenen LNG tesislerini işleten iki şirketten biri olan Woodside Energy Group çalışanları, Çarşamba gününe kadar bir anlaşmaya varılamazsa 2 Eylül'de greve gideceklerini açıkladı.

Avustralya'da olası arz kesintilerinin küresel LNG ihracatının yüzde 10'unu etkileyebileceği belirtiliyor.