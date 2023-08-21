Avrupa, güneş enerjisi bileşenleri üretimine desteğini artırmalı

İsviçre merkezli güneş pili üreticisi Meyer Burger Technology'nin başkanı Gunter Erfurt, Avrupa hükümetlerinin düşük maliyetli Çin ithalatı ile rekabet edemeyen güneş enerjisi üreticileri için adil bir pazar yaratmaları gerektiğini söyledi.

Almanya'da Avrupa'nın en büyük güneş pili fabrikasını işleten Meyer Burger Technology, Perşembe günü yaptığı açıklamada, üretim maliyetlerinin çok altında fiyatlarla sunulan toplam 85 gigawatt kapasiteye sahip Çin güneş modüllerinin Avrupa pazarına "akın etmesinin" şirketi fiyatları düşürmeye zorladığını duyurmuştu.

Şirket, 2023'ün ilk yarısında satışlarını yüzde 70 artırsa da 43,3 milyon İsviçre frangı (49,1 milyon $) faaliyet zararı açıkladı.

Erfurt yaptığı açıklamada, "Eğer Çin bu piyasaları, nihayetinde bu endüstriye tek başına sahip olacak şekilde bozuyorsa, o zaman politikacılar devreye girmeli ve buna karşı koymak için bir şeyler yapmalıdır" dedi.

Erfurt, ABD'nin yenilenebilir enerji bileşenleri üreten fabrikaların inşa veya iyileştirme maliyetinin %30'u oranında vergi kredisi sağlayan IRA aracılığıyla Çin'den başarılı bir şekilde ayrıştığını söyledi ve Almanya'daki fabrikayı genişletmek yerine Colorado'da bir fabrika kuracaklarını vurguladı.