Ticarete Türkiye damgası! Yeni rekorlar geliyor! Yol haritası belli oldu

Bakanlık, yeni dönem hedeflerinin, ticaret diplomasisinin güçlendirilmesi, ihracat menzilinin ve hacminin büyütülmesi ve Türkiye'nin yatırımlarda cazibe merkezi yapılması olduğunu bildirdi.

Türkiye Yüzyılı ticaret diplomasisinin de yüzyılı olacağı vurgusuyla yapılan açıklamada, hükümetin kurulmasından bu yana geçen 75 günde, Ticaret Bakanlığı'nın 13 ülkenin 15 muhatap bakanıyla görüşmeler gerçekleştirildiği, önümüzdeki 60 günde gerçekleştirilecek görüşmelerle de ticaret diplomasisi faaliyetlerine hız kesmeden devam edileceği belirtildi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın bizzat katıldığı bu görüşmelerde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz değerlendirildi ve ticaretimizin artırılması noktasında atılacak adımlar ele alındı.

Söz konusu görüşmeler için Bakan Bolat; ''Cumhurbaşkanımızın koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' hedefi için dünya ticaretine yön veren ülkelerle, komşu ve bölge ülkeleriyle, uzak ülkelerle, ticaret anlaşmalarımızı geliştirmek, yeni anlaşmalar ile sonuçlandırmak için iyi bir diyalog ve istişare ortamı sağladık.''

Yeni dönemde doğudan batıya, kuzeyden güneye, Türkiye olarak dış ekonomik ilişkilerimizi zirveye çıkarmak, ihracat hedeflerimizi başarmak yolunda Ticaret Diplomasisi çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürmeye devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı olarak, önümüzdeki 60 günde gerçekleştireceğimiz görüşmelerle ticaret diplomasisi faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. "Türkiye Yüzyılı'nda" ekonomik ve ticari anlamda ülkemizi iç ve dış yatırımlarla zenginleştirecek, ticaret hacmimizi yükselteceğiz. Bu kapsamda; önümüzdeki 60 günlük sürede birçok ülke ile yoğun temaslarımız sürecek.