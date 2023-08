İngiltere merkezli çip üreticisinden karar: Halka arz için 28 banka yetkilendirildi

İngiltere merkezli çip üreticisi Arm, Eylül ayında yapmayı planladığı ve yılın en büyüğü olması beklenen halka arzı için 28 bankayı yetkilendirdi.

8-10 milyar dolar aralığında bir büyüklüğü olması beklenen halka arz için Barclays Plc, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase ve Mizuho Financial Group olmak üzere dört lider bankanın yanı sıra, ikinci kademe aracı olarak Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank AG ve Jefferies Financial Group'un da aralarında olduğu 10 banka belirlendi. Üçüncü kademede ise Daiwa Securities Group Inc., HSBC Holdings Plc, Intesa Sanpaolo SpA ve Societe Generale SA gibi 14 menkul kıymet firması bulunuyor.

ARM'nin halka arzda piyasa değerinin 60-70 milyar dolar arasında oluşması hedefleniyor.