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Giriş Tarihi: 18.8.2023 08:40 Son Güncelleme: 18.8.2023 10:04

Fed Başkanı ABD'deki ekonomik görünümü değerlendirecek

Fed Başkanı ABD’deki ekonomik görünümü değerlendirecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Kansas bugün ekonomik görünüm üzerine konuşma yapacak.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamaya göre, Başkan Jerome Powell Kansas City Fed tarafından her yıl Jackson Hole, Wyoming'de düzenlenen merkez bankacıları toplantısı kapsamında 25 Ağustos'ta ekonomik görünüm üzerine bir konuşma yapacak

Veriler bilgiye göre, Powell'ın konuşması TSİ 17:05'te başlayacak.

Powell, Jackson Hole konuşması ile daha fazla politika sıkılaştırmasına ihtiyaç duyulup duyulmayacağı ya da faiz oranlarını sabit tutmak için dezenflasyon konusunda yeterli ilerleme sağlanıp sağlanmadığı konusundaki son görüşlerini aktarma fırsatı bulacak.

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Fed Başkanı ABD'deki ekonomik görünümü değerlendirecek
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